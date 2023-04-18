Espiye Müftülüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi yardım yapıldı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, gazetecilere, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlama adına kampanya düzenlediklerini belirtti.

Gülbe, toplanan yardımların 80 öğrenciye ulaştırıldığını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi öğrencilere bayram sevincini yaşatmak istedik. Bayramlık harçlıklarını çocuklarımıza ulaştırdık. Emeği geçen hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.