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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Espiye Müftülüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım yapıldı

AA

Espiye Müftülüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi yardım yapıldı.

Espiye Müftülüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım yapıldı

GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi yardım yapıldı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, gazetecilere, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlama adına kampanya düzenlediklerini belirtti.

Gülbe, toplanan yardımların 80 öğrenciye ulaştırıldığını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi öğrencilere bayram sevincini yaşatmak istedik. Bayramlık harçlıklarını çocuklarımıza ulaştırdık. Emeği geçen hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin." dedi.


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