Giresunspor'da üç futbolcunun geçmiş dönem alacakları ödendi

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da Ramon Arias, Jorman Campuzano ve Faustin Senghor'a geçmiş dönem alacaklarına karşılık 244 bin avro ödendiği bildirildi.

Basın sözcüsü Emrullah Ekiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç oyuncunun geçmiş dönem alacaklarına karşılıkk 244 bin avronun bugün hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak ile yönetim kurulunun futbolculara olan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Ekiz, bu süreçte desteklerini esirgemeyerek kulübün her zaman yanında olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye camia adına teşekkür etti.





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