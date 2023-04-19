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AK Parti'li Canikli, Giresun'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

AA

AK Parti'li Canikli, Giresun'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz." söylemine ilişkin, "Bir defa 300 milyar dolar kaynağı İngiliz finans sistemi sağlayamaz. İngiltere finans sisteminin 300 milyar dolar gibi herhangi bir ülkeye yatırım yapacak bir kaynağı yok." dedi.

Canikli, 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun milletvekili adayları tanıtım toplantısı ve iftar programına katıldı.

Burada konuşan Canikli, AK Parti'de bugüne kadar görev yapmış, önemli görevlerde bulunmuş ve halen de "partinin beyni" denilebilen görevleri sürdüren, içerisinde kendisinin de bulunduğu 65 kişinin aday gösterilmediğini söyledi.

Salondakilere "En ufak bir gürültü, kırgınlık, tepki duydunuz mu?" sorusunu yönelten Canikli, "Şöyle bir operasyon, hamle başka herhangi bir siyasi partiden gelmiş olsaydı, inanın bugün darmadağın olmuştu o siyasi parti. Cumhur İttifakı dışında herhangi bir partide bir olay yaşanmış olsaydı çalışma yapacak kişiyi bulamazlardı." diye konuştu.

Canikli, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek anlamda bir devrimci olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü toplum, insanımız, milletimiz değişim bekliyor, dönüşüm bekliyor. Onu gerçekleştirmek için ve toplumun talepleri çerçevesinde, gerektiği takdirde topyekun en önemli görevlerde bulunan yol arkadaşlarını bile aday göstermeme iradesini, refleksini, kararlılığını gösterebilen bir hareket devrimci bir harekettir, onu yapan lider devrimci bir liderdir, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bu millete olan saygısından dolayı yapıyor, bunu bu milletin taleplerini yerine getirmek için yapıyor."

Milletvekilleri adayının tamamının 39 ilde değiştiğine dikkati çeken Canikli, bu illerden birinin de Giresun olduğunu aktardı.

Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği takdirde İngiltere'den 300 milyar dolarlık kaynak sağlayacağını söyledi. Daha doğrusu sağladı mı, sağlamadı mı, sağlayacak mı, o da çok net değil, birtakım ifadeler kullanıyor. Şimdi bakın, öyle çok uzman olmaya gerek yok, dört işlem yapabilen, bölme, çarpma, toplama işlemlerini yapabilen ilkokul mezunu kardeşimiz dahi, bir genç evladımız dahi bu hesabı yapabilir. Bir defa 300 milyar dolar kaynağı İngiliz finans sistemi sağlayamaz. İngiltere finans sisteminin 300 milyar dolar gibi herhangi bir ülkeye yatırım yapacak bir kaynağı yok."

Canikli, 300 milyar dolar kaynağın bulunsa dahi en az yüzde 6 faiz ödeneceğini kaydederek, "Bu her yıl yaklaşık 20 milyar dolar faiz ödemesi anlamına geliyor. Bu para için her yıl Türkiye 20 milyar dolar faiz ödeyecek. 20 milyar dolar ne kadar yapıyor? Yaklaşık 400 milyar lira. Bir de yüzde 10 da kur farkı geldiğini düşünelim 450 milyar lira. Peki nasıl ödeyeceksin bu parayı? Var mı bu para? Yok. Şu hesabı yapsa böyle akıl mantık dışı bir iddiada bulunmaz." şeklinde konuştu.

Geçmişte yazılı tarihte, siyaset ya da siyaset dışında palavralarıyla ünlü çok insanın gelip geçtiğini söyleyen Canikli, "Ama inanın hiçbir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemez, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını geçemez. Aklın ve mantığın dışına çıkan her şeyi söylüyor. Yapmayacağını, yapamayacağını kendisi de biliyor ama sadece insanımızı yanlış yönlendirmek için, kandırmak için her şeyi deniyor, her şeyi söylüyor." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Giresin milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, AK Parti Giresun milletvekili adayları Nazım Elmas, Ali Temür, Tolga Erener ve Berrin Aydın ile partililer katıldı.


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