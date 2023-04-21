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Espiye Kaymakamı Tengir, halkın ve görevi başındaki personelin bayramını kutladı

AA

Espiye Kaymakamı Tengir, halkın ve görevi başındaki personelin bayramını kutladı

GİRESUN (AA) - Espiye’de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mescid-i Aksa camisinde kılınan bayram namazının ardından İlçe Kaymakamı Taner Tengir, burada vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaymakam Tengir, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, İtfaiye Amirliği ile Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Tengir, görev başındaki personelin Ramazan bayramını kutladı.

Tengir’e ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İlçe Emniyet Müdür vekili Birkan Erden, İlçe Sağlık Müdürü Muammer Tuğrul Yıldırım ve İlçe Müftüsü Osman Gülbe eşlik etti.


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