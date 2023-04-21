Giresun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Düzköy mevkisinde, Trabzon yönüne giden Fikret Sarıca idaresindeki 34 DVT 078 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Gizem ve ablası Serap Sarıca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar buradaki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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