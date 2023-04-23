Giresunspor-Başakşehir maçını 20 yaş altı ile kadın futbolseverler ücretsiz izleyebilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını, kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençler ücretsiz izleyebilecek.



Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı biletlerinin, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Passolig kart sahibi 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile tüm kadın taraftarlarımız, ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler." ifadesine yer verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.