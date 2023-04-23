Orta ve Doğu Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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GİRESUN (AA) - Trabzon, Giresun, Ordu, Bayburt ve Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutladı.

Giresun'daki Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler konulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hava muhalefeti nedeniyle Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler halk oyunları ve bazı gösteriler gerçekleştirdi.

Törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara, Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

- Trabzon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Trabzon Valiliği önünde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kutlamalara daha sonra Beşirli Mahallesi'ndeki Prof. İhsan Koz İlkokulu bahçesinde devam edildi.

Programda şiirler okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde spor etkinlikleri ve bayrak gösterisi gerçekleştirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, kamu kurum müdürleri, diğer ilgililer ile öğrenciler ve velilerin katıldığı program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Öte yandan Vali Ustaoğlu, Doğu Karadeniz Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinliklere katılarak çocukların hazırladıkları gösterileri izledi.

- Ordu

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, hava muhalefeti sebebiyle Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda devam edildi.

Haki Yener İlkokulu sınıf öğretmeni Nurcan Şeyhoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrası öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Program, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Törene, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Şevketoğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Belediye Başkan Vekili İsa Hitaloğlu ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bayburt Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrencilerin hazırladığı dans ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve diğer ilgililerin katıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Artvin

Valilik önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulunda devam etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli dans gösterileri sahnelendi, şarkılar söylendi.

Kutlamalara Vali Yardımcısı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutan Vekili Komando Binbaşı Mehmet Ölmez, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, bazı kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.





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