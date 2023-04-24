Espiye'de seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakamı Taner Tengir, müftülük toplantı salonundaki toplantıda, seçimlerin öncesi, günü ve sonrası için her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Espiye'de 62'si kent merkezi olmak üzere 27 bin 383 seçmenin toplam 96 sandıkta oy kullanacağını ifade eden Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlardan, vatandaşlara hizmet odaklı anlayışla en iyi hizmeti vermelerini istedi.



Toplantıya, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.





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