Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Görkem Sağlam, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Kuwas, Sergio, Borja Sainz, Bajic

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Duarte, Caner Erkin, Berkay Özcan, Aleksic, Szysz, Deniz Türünç, Januzaj, Figueiredo

Goller: Dk. 16 ve 35 Januzaj, Dk. 25 ve 45+2 Figueiredo (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 37 Edgar Ie (Medipol Başakşehir)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

23. dakikada Kuwas'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Borja Sainz vuruşunda Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

35. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

45+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



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