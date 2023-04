Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 46 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias, Görkem Sağlam (Dk. 88 Kadir Seven), Alper Uludağ (Dk. 46 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 57 Murat Cem Akpınar), Mejia, Kuwas (Dk. 46 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz, Bajic

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız), Edgar Ie, Duarte, Caner Erkin, Berkay Özcan, Aleksic, Szysz (Dk. 64 Batuhan Çelik), Deniz Türünç, Januzaj, Figueiredo

Goller: Dk. 16 ve 35 Januzaj, Dk. 25 ve 45+2 Figueiredo (Medipol Başakşehir), Dk. 63 ve 90 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 62 Mejia, Dk. 73 Doğan Can Davas (Bitexen Giresunspor), Dk. 37 Edgar Ie, Dk. 62 Deniz Türünç, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Giresunspor golü buldu. Edgar Ie'nin hatalı pasıyla ceza sahasına giren Borjia Sainz'ın vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 1-4

81. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Borjia Sainz'in sert şutunda top yan direkten döndü.

90. dakikada Giresunspor farkı ikiye indirdi. Murat Cem Akpınar'ın sol kanattan ortasında Sergio'nun vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Borjia Sainz dönen topa düzgün vuruşuyla golü buldu: 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

