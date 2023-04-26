Deprem nedeniyle düğünlerini erteleyen afetzede çift, Giresun'da evlendi

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle nikahlarını erteleyen çift, Giresun'da evlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraşlı Tuğçe Çakır (21) ve Emre Aksu (23), memleketlerinde düğün hazırlığı içerisindeyken yaşanan deprem sonrası Giresun'a geldi.

Bir süre sonra evlenmek için Giresun Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuran çiftin nikahı Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından kıyıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Başkan Şenlikoğlu'nun eşi Meryem Şenlikoğlu, Emine Yurt ve Engin Öztürk yaparken, imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanı çifte teslim edildi.

Genç çiftin mutluluğuna ortak olan Şenlikoğlu, depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Nikahın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatın devam ettiğini, normalleştiğini göstermesi bakımından kıyılan nikah anlamlı. Depremde çok büyük acılar çekildi ancak bu şekilde güzellikleriyle de hayat devam edecek. Sabır, olumsuzluğa karşı kararlılıkla mücadele edip mücadele ruhunu yitirmemektir. İnşallah bu nikah, sabrımızın bir sembolü olur. Genç çiftimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum."

Genç çiftin, Giresun'da yaşamaya devam edeceği bildirildi.

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