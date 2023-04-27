Giresunspor'da Mejia, Arias ve Hayrullah Bilazer'in tedavileri sürüyor

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sakatlanan Robert Mejia, Ramon Arias ve Hayrullah Bilazer'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan profesyonel futbolculardan Mejia'nın sol baldır bölgesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşma sonrası Arias ve Bilazer'in ise sağ uyluk arka adale bölgelerinde zorlama ve bağlı sakatlıkların belirlendiği aktarılan açıklamada, futbolcuların dün gerçekleştirilen antrenmana katılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, oyuncuların ligin 32. haftasında deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilebilmesi için tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.





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