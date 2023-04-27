Espiye'de çocuk şenliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Espiye'de 23-30 Nisan Çocuk Haftası dolayısıyla Cibril İlkokulu ve Ortaokulu tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar akıl oyunları, yüz boyama etkinlikleri ve çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma oyunlarına katılarak gönüllerince eğlendi. Şenlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Okul Müdürü Bünyamin Kabagöz, bu etkinliklerle çocukların yüzlerinin gülmesinin insanın çok hoşuna gittiğini ifade ederek, "Bizlere eskiyi hatırlatan çalışmayla onların yüzü gülüyor, bizler de mutlu oluyoruz. Programa emeği geçen öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Espiye Belediye Başkan Vekili Mehmet Kırca, Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, Şube Müdürü Adnan Yazıcı, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ile veliler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.