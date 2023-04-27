Giresun, Ordu ve Trabzon'da son iki yılda 300 dönüm fındık bahçesi yenilendi

GİRESUN (AA) - Fındık Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında 1. standart bölge olarak adlandırılan Giresun, Ordu ve Trabzon'da son 2 yılda 300 dönüm fındık bahçesinin yenilendiği bildirildi.

Fındık Araştırma Enstitüsünden (FAE) yapılan yazılı açıklamada, projenin Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce koordine edilerek desteklendiği belirtildi.

Verimliliği azalmış, hastalıklı ve yaşlı bahçelerin sökülerek genç fidanlarla yeniden tesis edildiği aktarılan açıklamada, 2021 yılında ilk bahçe tesislerinin başladığı projenin 2026'ya kadar devam edeceği kaydedildi.

Projenin FAE ile Giresun, Ordu ve Trabzon Tarım ve Orman müdürlükleriyle ortaklaşa yürütüldüğü, fidanların ise FAE fidanlıklarında yetiştirildiği ifade edilen açıklamada, proje kapsamında 1. standart bölge olarak adlandırılan Giresun, Ordu ve Trabzon'da son 2 yılda 300 dönüm fındık bahçesinin yenilendiğine işaret edildi.

Açıklamada, bahçe yenilemeye ilaveten bahçelerin rehabilitasyonu ile de verim artışı sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen FAE Müdürü Aysun Akar, enstitüdeki fındık fidanı üretim parsellerini yaklaşık 10 dönüme çıkardıklarını, bu parsellerde yıllık 30 bin açık köklü fidan üretim kapasitesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fidan üretim parselimiz ve iş gücümüz ne kadar fazla olursa o kadar fazla fidan üretebiliriz. Ayrıca fındık fidancılığı sektöründe kapasitenin artmasını ve üreticilerimize doğru ve sağlıklı fidanlar temin edilmesini arzulamaktayız. Bu amaçla da bu yıl anaç fidanlarımızdan tekrar satışa çıkardık. Anaç fidanlarımızı sadece fidan üreticisi firmalara satıyoruz. Burada amacımız sertifikalı fındık fidanı üretiminin ve piyasaya arzının sağlanmasıdır. Sonuç olarak enstitümüz hem fidan üreticisidir hem de sertifikalı fındık fidanı temel materyalinin sağlayıcısı kurumdur."





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