Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör, söylüyorum terör bir insanlık suçudur, kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz, bunu hepinizin bilmesini isterim." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Karadeniz deyince akla ilk gelenin Karadeniz'in sevimli insanları ve güzel yağmuru olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, yağmurlu bir günde Giresunlularla bir arada olduğu için son derece mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Giresun'da 22 bin 294 gencin ilk kez oy kullanacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi gençler siz demokrasiyi istiyor musunuz? Özgürlük istiyor musunuz? İş ve aş istiyor musunuz? Güzel bir ülkede yaşamak istiyor musunuz? Benim size sözüm var, sizin bütün hayalleriniz bay Kemal'in hedefi olacak, unutmayın sakın, benim hedefim olacak. Gençler ümitlerini başka ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, kendi ülkesinde üreterek, kendi ülkesinde alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı, siyaset kurumu da bunun altyapısını mutlaka oluşturmalı."

- "Bu fındığı dünyada üreten bir numaralı ülkeyiz"



Kılıçdaroğlu, konuşmasında fındığa değinerek, "Bir pankart var, 'Fındığın umudu Kılıçdaroğlu' diye yazıyor. Giresun deyince tabii Türkiye'nin en iyi fındığını herkes biliyor. Sadece ben değil, sadece Karadeniz de değil, sadece Türkiye de değil, dünya da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi için çay ve fındığın stratejik ürün olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani burada fındık, Karadeniz'de yetişen fındık sadece bizim ülkemiz için değil dünya için de son derece değerli bir üründür. Bakın bu fındığı dünyada üreten bir numaralı ülkeyiz, elin oğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyarlarca dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Niçin? Madem ki ben üretiyorum, madem ki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor?"

Kılıçdaroğlu, "Sen her şeyi dolara bağladın, köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar, kendine maaş alıyorsun dolar, bu fındığı da o zaman dolar yapalım, kilosu 4 dolar, bir daha söylüyorum kilosu 4 dolar." ifadelerini kullanarak, "Bunun büyük bir kısmı zaten yüzde 90'ı dışarıya ihraç ediliyor, ihraç ürünü aynı zamanda. O zaman 4 dolar yaparsın, sabit fiyat olur, dolayısıyla üretici her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini gayet iyi bilir. Sözüm söz, bay Kemal'in sözü, 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık." diye konuştu.

Alandakilere "İktidar istiyor musunuz? Halkın iktidarını istiyor musunuz? Mazlumdan, garipten, gurebadan yana olan bir iktidar istiyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, "O zaman sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanmadan önce elimizi vicdanımıza koyacağız, kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceğiz. Kul hakkı yüce yaradan 'en büyük günah' diyorsa, malı götürene, hırsızlık yapana, yolsuzluk yapana, tüyü bitmemiş hakkı yiyene oy vermeyeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine iftira atmak için sıraya girenlerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yok terör, yok şöyle, yok böyle, yok şu örgüt, yok bunu yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü, ne derseniz deyin yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, söylüyorum terör bir insanlık suçudur, kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz, bunu hepinizin bilmesini isterim."

- "Yeteri kadar kamplaştı bu ülke"



Dünyada huzur içinde beraber yaşamak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Caddelerinde, sokaklarında birbirimize merhaba demek istiyoruz, ön yargılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, artık kamplaşmadan çıkmalı. Elin oğlu büyüyor, elin oğlu gelişiyor, biz giderek küçülüyoruz. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor 'acaba yurt dışına gidersem işim olur mu, aşım olur mu?' diye." şeklinde konuştu.

Tüm köy okullarını açacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, bütün köy okullarında öğretmenler olacağını, Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmen ve öğrenciyi buluşturacaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu, köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi bulunacağını kaydederek, "Aynı zamanda veteriner hekim olacak, aynı zamanda teknisyenler olacak, onların aylıklarını, öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa onların aylıklarını da devlet ödeyecek. Onlar size hizmet edecek, sizin için çalışacak, sizin için üretecek, dolayısıyla toprağın bereketli olmasını onlar sağlayacak. Bundan da bütün arkadaşlarımın, bütün dostlarımın, bütün vatandaşların emin olmasını isterim." ifadesini kullandı.

İşsizliğin tüm kötülüklerin anası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bir anneyi, bir babayı düşünün, boğazından kesip evladını okutuyor, üniversiteye gönderiyor. Eğer bir geliri yoksa, eğer iş bulamıyorsa o evde huzur yoktur. Sözüm söz, her eve huzuru getireceğim. Sözüm söz, her eve bereketi getireceğim. Sözüm söz, Türkiye için çalışacağım."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

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