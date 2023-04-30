Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakın bu yaptığımız yollar sayesinde her yıl tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte vatanı sevmek budur, millete hizmet etmek budur." dedi.

Giresun Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile görüşerek kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atatürk Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, ardından Giresun Liman Kavşağı mevkisinde halka hitap etti.

Karaismailoğlu, son 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hayal edilenlerin hayalden gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir yola girdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, 21 yıldır devam eden istikrar süreciyle gelişen, büyüyen Türkiye'nin önünün daha da açılacağını kaydederek, "O yüzden milletimiz bir karar verecektir. Ya bu gelişen, büyüyen Türkiye dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecek büyük Türkiye hedefiyle yoluna devam edecektir ya da yıllar öncesinde kaos ortamları yaşayan, maalesef farklı iştigallerle ülkemizi oyalayan ortamlara geri döneceğiz." diye konuştu.

Ülkenin geleceği için adım attıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Memleketimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için yatırım yapıyoruz, ülkemiz gelişsin, büyüsün ve muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıksın. Ama bizim bunları konuşabilmemiz için bugünkü devam eden huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemiz terörü başından def etmiştir"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yıllarca çok bedeller ödediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle bizi boğuşturdular, terör belasına bulaştırdılar bizi. Bizim günlük ihtiyaçlarımızı, ülkemizin geleceği için maalesef konuşamadığımız çok yıllar oldu. Terörle boğuştuk ama ne oldu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesi, güçlü liderliği ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde ülkemiz terörü başından def etmiştir. Terörü başından def ettiği için bugün Giresun'da yapılacak yatırımlardan açacağımız projelerden, başlayacağımız projelerden bahsediyoruz."

Millet İttifakı'nı eleştiren Karaismailoğlu, "Dikkat ederseniz Türkiye düşmanı kim varsa bu ittifakı destekliyor ve de açık açık destekliyorlar. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun açıkça ifadesi budur, bu seçimin önemi budur." dedi.

- "Her yıl sadece akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz"

Karaismailoğlu, AK Parti döneminde inşa edilen 29 bin kilometre bölünmüş yola değinerek, "Yaptık da ne oldu? Bakın 29 bin kilometre yol sayesinde her yıl sadece akaryakıttan sadece 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz, sevdiklerimize daha fazla vakit ayırıyoruz, işimize gücümüzle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Sadece kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 oranında azaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta bayramdı, 15-20 yıl önceki bayramları hatırlayın, 'katliam gibi kaza' haberleri sürekli televizyonlarda dönüyordu. Bakın bugün hepsi tarih oldu. Yolların kenarlarında trafik canavarları şekilleri vardı, hepsi tarih oldu. Bakın bu yaptığımız yollar sayesinde her yıl tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte vatanı sevmek budur, millete hizmet etmek budur."

Adil Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye'nin ihracat rakamının 25 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Bugüne geldiğimizde bunu geçen ay bir ayda hallettik. Tam 254 milyar dolarlık yıllık ihracattan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız tam 1 trilyon dolar ihracat hedefi verdi, bu doğrultuda çalışacağız ve kısa zamanda ona da ulaşacağız, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Giresun'da sadece kara yollarında 26 proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, bunların değerinin 10 milyar lira olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'a 37 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek, hepsinin Giresun'un büyümesi, Giresunluların hayatının kolaylaşması için olduğunu söyledi.

- "Eğribel Tüneli de bugün itibarıyla tamamen bitmiştir ve hizmete veriyoruz"

Eğribel Tüneli'nin bulunduğu bölgenin dünyanın en riskli yollarından biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Uzunluğu 5900 metre, geçen yıldan bu tarafa tek tüp olarak hizmet veriyor, şimdi iki tüpünü de bitirdik, tamamen bitti ama bu kadar yoğunluk içerisinde Giresun'a ve Şebinkarahisar'a da gitmemiz lazım, inşallah 14 Mayıs'tan sonra rahat bir şekilde, şaşalı Eğribel Tüneli'nin orada içerisinden geçeceğiz. Eğribel Tüneli de bugün itibarıyla tamamen bitmiştir ve hizmete veriyoruz, vatandaşımız kullansın, hayatı kolaylaşsın."

Karaismailoğlu, yeni projelere de başlayacaklarını belirterek, "Giresun şehir merkezini yakından ilgilendiren hemen yanı başımızdaki katlı kavşak projemiz. Projelerimizi bitirdik, yatırım programına koyduk, burayı da Giresun'un siluetini bozmadan, buraya yakışır bir şekilde alt geçit olarak yapıyoruz, 7 Haziran'da da ihalesi var, hayırlı, uğurlu olsun Giresun." dedi.

Kendilerinin çok konuşmadığını, yaptıkları icraatların konuştuğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ama karşımızdaki Cumhurbaşkanı adayını görüyorsunuz, bol keseden atıyorlar, desteksiz atıyorlar. Bakın iki tane örnek vereceğim size, 2019 yerel seçimleri yapıldı, İstanbul'da belediye başkan adayları vardı. Çıktılar, ben de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üst yönetiminde çalışan birisiydim. Namus sözü verdiler, bir kişiyi işten atmayacaklardı, tam 25 bin kişiyi işten attılar, bunların sözü budur işte. Desteksiz atışlarının arkasında bu vardır. 'Ulaşımı ucuzlatacağız.' dediler, 'Bedava yapacağız ulaşımı.' dediler, bakın 2,65 liradan aldılar ulaşımı, şu an 9,90 lira, UKOME bıraksaydı 15 lira yapacaklardı, bunların sözüne bu kadar güvenilir. CHP yolda bırakır."

- "Giresun'a Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağını yapıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da iki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla balıkçılık sezonu açılışı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, burada balıkçılarla toplantı yaptı, balıkçılar taleplerini söylediler, balıkçılık sektörünün daha da gelişmesi için bir balıkçı barınağı yapmak gerekiyor, anında balıkçılarla konuştu, talimatını verdi bizlere, hemen başladık, bakın bitiriyoruz. Giresun'a Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağını yapıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından AK Parti Giresun İl Başkanlığını ziyaret etti.

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