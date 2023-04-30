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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da kütüphane açılışına katıldı:

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da kütüphane açılışına katıldı:

GİRESUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Eğer biz bu eserleri ortaya koymazsak o zaman milletin önüne çıkıp oy alma, isteme hakkımız da olmazdı." dedi.

Demircan, Giresun'un Görele ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışına katıldı.

Burada konuşan Demircan, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirterek, "Eğer bir eseriniz, bir hizmetiniz yoksa milletin önüne çıkıp da söyleyecek sözünüz olmaz. Eser, hizmet koyacaksınız. Eğer biz bu eserleri ortaya koymazsak o zaman milletin önüne çıkıp oy alma, isteme hakkımız da olmazdı." diye konuştu.

Demircan, devlet yönetmenin çok başka bir vizyon olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir vatandaş olarak geçen 20 yılda ama belediye başkanı olarak ama bakan yardımcısı olarak sistemin içindeyim. Ben dahi başımıza bu sorunlar geldikçe Sayın Cumhurbaşkanımızı daha iyi yakinen tanıyor ve anlıyorum. Allah başımızdan eksik ekmesin. Yaptığımız her şeyi onun vizyonu ile yaptık, yürüttük."

Kütüphanelerin artık kitap alma yeri değil, ders çalışma, etkinlik yeri olduğunu dile getiren Demircan, "Bugün güzel sanatlar etkinlikleri yaptığımız yer. Kütüphanelerimizi yapıyoruz ki gençlerimiz hayal etsin. tasarlasın ve yapsın diye. Türkiye gelişirken, tek alanda, tek boyutlu gelişmiyor. Hedefsiz gelişmiyor. Hayal ediyor, altyapısını yapıyor ve gelişiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Demircan, açılışını yaptığı kütüphaneyi gezdi.

Çocuklar ve vatandaşlarla sohbet eden Demircan, Görele Belediyesini de ziyaret etti.

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