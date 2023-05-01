Giresun'da yöresel ürünler pazarı törenle açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yöresel ürünler pazarı törenle hizmete girdi.

Belediye tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapılan pazarda yöreye özgü doğal ürünlerin satışı gerçekleştirilecek.

Törende konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, daha önce kentte iki pazarın hizmete sunulduğunu söyledi.

Şenlikoğlu, hedeflerinin her mahalleye en az bir pazar n kurulması olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ablalarımız, teyzelerimiz kendi imkanlarıyla bahçelerinden topladıkları, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini modern ve sağlıklı bir ortamda burada vatandaşlarımız ile buluşturuyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de emeklerinin kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan bu tür yöresel pazar yerlerini artıracağız. Hedefimiz her mahalleye en az bir adet yöresel ürünler pazarını oluşturmak."

Konuşmaların ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.