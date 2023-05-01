Karadeniz'deki 4 ilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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GİRESUN (AA) - Giresun, Artvin, Trabzon ve Bayburt'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Giresun'da Debboy mevkisinde toplanan işçi ve memur sendikaları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Osman Ağa Meydanı'na yürüdü.

Burada toplanan gruplar, müzikler eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Grup adına ortak basın bildirisini okuyan KESK Giresun Dönem Sözcüsü Gökhan Topal, 1 Mayıs'ın, birlik, dayanışma, mücadele günü olduğunu söyledi.

- Artvin

1 Mayıs Tertip Komitesince düzenlenen kutlamalar kapsamında Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, pankart ve dövizlerle Halitpaşa Meydanı'na yürüdü.

Trafiğe kapatılan meydanda devam eden kutlamalarda konuşan Eğitim-Sen Artvin Şube Bakanı Köksal Gümüş, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Bütün emekçilerin günü kutlayan Gümüş, "Bugün evine yiyecek götürebilmek için ömrünü harcayan milyonların günü. Bugün onuruyla gururuyla kendi ayaklarının üzerinde duranların günü. Bugün umudun, kardeşliğin, sevginin günü." dedi.

DİSK/Genel-İş Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin de emekçinin milli gelirden aldığı payın artması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından vatandaşların tulum eşliğinde horon oynamasıyla program sona erdi.

Kutlama programına, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen KESK, DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

CHP Gençlik Kolları tarafından meşalelerin yakıldığı yürüyüşte, sloganlar atıldı.

Program öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat edenler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tertip komitesi adına konuşma yapan Salih Kalyoncu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları saygıyla andığını söyledi.

Trabzon Demokratik Kadın Platformu adına Damla Kenanoğlu da konuşma yaparak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Programın müzik ve eğlence bölümü, depremlerden ötürü iptal edildi.

Öte yandan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Trabzon İl Başkanlığınca Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

HAK- İŞ İl Başkanı, Öz Sağlık-İş Şube Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Engin Erbaşaran, yaptığı basın açıklamasında, birlikte güçlü olduklarını gösterebilmek için meydanlarda bulunduklarını belirterek, "HAK-İŞ olarak sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz." dedi.

HAK-İŞ olarak depremzedelerin ve ülkenin acılarını paylaştıklarını dile getiren Erbaşaran, "HAK-İŞ olarak tüm yaşananlara rağmen umutla yeniden ayağa kalkacağımıza ve mücadelemize devam edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bayburt

Bayburt'ta HAK-İŞ ile ÖZ Sağlık-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı Murat Şahinoğlu, asrın felaketi olarak anılan depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ve yaralandığını söyledi.

Sendika olarak depremzedeler başta olmak üzere tüm ülkenin acısını paylaştıklarını ifade eden Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Depremde ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılan HAK Arama Kurtarma Umut Timi ekiplerimiz başta olmak üzere emekçilerimize, madenci kardeşlerimize, AFAD ekibine ve gönüllülerine, itfaiye erlerimize, polislerimize, askerlerimize, sağlıkçılarımıza, sizlere, tüm işçi kardeşlerimize, milletimize ve tüm HAK-İŞ teşkilatı mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek istiyoruz."





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