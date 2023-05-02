Espiye Belediye Başkanı Karadere, öğrencileri ödüllendirdi

GİRESUN (AA) - Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, fen ve matematik projeleri yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Karadere, makamında ağırladığı öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın ilçe genelindeki 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirildiğini söyledi.
Etkinliğe 138 öğrencinin katıldığını belirten Öztürk, 11 öğrencinin dereceye girdiğini aktardı.
Belediye Başkanı Mustafa Karadere ise dereceye girenler öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Karadere, ziyarette öğrencilere ödüller verdi.