Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti

GİRESUN (AA) - Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 8 aylık döneminde 1,3 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-30 Nisan 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 318 milyon 197 bin 625 dolar karşılığında 220 bin 801 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, nisan ayı ihracatının ise 19 bin 488 ton fındık karşılığı 125 milyon 115 bin 555 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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