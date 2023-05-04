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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı

AA

Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Buz, Giresunspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın katılımıyla düzenlenen törenle, sezon sonuna kadar artı 1 yıl opsiyonlu sözleşmeyi imzaladı.

Yeşil-beyazlı takımın antrenmanını da takip eden Yamak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İrfan Buz'un analitik yaklaşımı, pozitif enerjisi ile takımı ligde tutabileceğine inandığı söyledi.

Yamak, tüm ekip olarak ligde kalma mücadelesi verdiklerinin altını çizerek, "Giresunspor'un bu savaşı kesinlikle kaybedeceğini düşünmüyorum, bu savaşı kazanacağız. Öyle ya da böyle bu ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kulübün çok ciddi ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yamak, "Bunu ancak Süper Lig'de kalırsak atlatabiliriz, farklı bir yerde olursak bu faturanın bedelini ödemekte çok zorlanırız ve bazı şeyler imkansız hale geliyor zaten." diye konuştu.

Yamak, Fenerbahçe maçıyla güzel bir çıkış yakalamayı umduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten peşinden üç maçımız kalıyor, ikisi evimizde, biri de deplasmanda. Bize burada çalışmak düşüyor, futbolcuları motive edeceğiz, bugüne kadar Cenab-ı Allah bize nasıl mahcup olmamayı kısmet ettiyse, gelen borçları ödemeyi, bundan sonra da bunları en iyi şekilde son bir ayımızda yürütüp, sezonun sonuna mutlu bir şekilde ulaşmak istiyoruz."

Başkan Yamak, Giresunlulardan takımı desteklemesini istediklerini de sözlerine ekledi.


- İrfan Buz: "Biz inanacağız ancak inancı da doldurmanız gerekiyor"

Teknik direktör İrfan Buz ise severek ve isteyerek Giresunspor'a geldiğini söyledi.

Yamak ile görüşmesinde pozitif enerji aldığını belirten Buz, "Burada kolay görünmeyen bir durum var. Takımın potansiyeli ve doğrularını yaparak kesinlikle Giresunsporumuzu ligde bırakmak istiyoruz ve Allah'ın izniyle bırakacağız." dedi.

Buz, buna inandığını, futbolculara da aynı şeyleri söylediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz inanacağız ancak inancı da doldurmanız gerekiyor. Nasıl dolduracaksınız? Çalışmakla, doğruları yapmakla. Taktiksel açıdan analizi yaptıktan sonra, nerede hatalarımız var, onları düzeltmemiz gerekiyor. Bir de burada şehre ve taraftarlarımıza, onların desteğine ihtiyacımız var. Belli bir puanı aldığınız zaman, 9 puan aldığınızda dört müsabakadan, oynanmayacak iki müsabakaya 6 puan olarak baktığınızda, bu hesaplar üzerine kurduğunuzda bu bize yetecektir diye düşünüyorum. Biz tamamen mücadelemizi bunun üzerine koyuyoruz."

Ligin 33. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklandıklarını ifade eden Buz, "Fenerbahçe müsabakasında alacağımız 3 puan çok çok önemli. Giresun taraftarlarına çağrıda bulunuyorum, gelsinler, bizi desteklesinler, futbolcular elinden gelen her şeyi yapacaklardır buna kesin emin olabilirler. Doğruları yaparak başarmak istiyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da Giresunspor'u ziyaret ederek, teknik direktör Buz'a başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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