Yağlıdere'de Kitap Fuarı düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Kitap Fuarı organize edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında, kitapların hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Kitapların bilgi, ilham ve eğlence sunduğunu ifade eden Öztürk, "Kitaplar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarına ve düşüncelerine aşina olabiliriz. İyi bir kitap, bizi başka dünyalara götürür, farklı bakış açıları sunar ve bizi zenginleştirir." dedi.



Öztürk, fuarı önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bugün kitapları seven, ilgi duyan ve onların hayatlarında önemli bir yeri olan insanlarla bir araya geldik. Burada yeni yazarlar keşfedebilir, sevdiğimiz yazarlarla tanışabilir ve en son çıkan kitapları inceleyebiliriz." diye konuştu.

Yazarlarla söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği fuarın açılışına, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Fuar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

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