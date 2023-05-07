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Sağlık-Sen Giresun Şubesi üyeleri etkinlikte bir araya geldi

AA

Sağlık-Sen Giresun Şubesi üyeleri etkinlikte bir araya geldi

GİRESUN (AA) - Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, kurulduğu günden itibaren hak ve adaletin savunucusu, emek ve alın teri mücadelesinin sembolü olan Sağlık-Sen'in, her daim sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olduğunu söyledi.

Bayrak, Giresun Şubesince üyelerin katılımıyla bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları ve onların ailelerinin refahı için gereken adımları attıklarını belirtti.

Sağlık çalışanların sorunlarının çözüme kavuşması noktasında mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadıklarını ifade eden Bayrak, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden itibaren hak ve adaletin savunucusu, emek ve alın teri mücadelesinin sembolü olan Sağlık-Sen, her daim sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmuştur. Hakkın teslimi için adım atmaktan korkmayan sendikamız, hak ve hakkaniyet gibi kıymetli iki değeri temel alarak sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması noktasında mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu dik duruşumuzdan ve haklı mücadelemizden hiç vazgeçmedik. Sorunun var olduğunu söylemek çözüm getirmiyor, bunu söylerken çözüm önerisini de ortaya koymak son derece önemlidir."

Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu da etkinliğe katılan tüm üyelere teşekkür etti.


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