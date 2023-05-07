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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia, Sergio, Borjia Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Perez, Szalai, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Arda Güler, Batshuayi, Valencia

Gol: Dk. 20 Batshuayi (Penaltı) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 45+1 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

33. dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla Borjia Sainz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe defans oyuncuları çıkmak isterken Sergio kaptığı topu ceza sahası ön çizgisi önünde Görkem Sağlam'a yerden aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat, köşede son anda kontrol etti.

45+3. dakikada Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.


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