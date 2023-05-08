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Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz: "Alınan bir puan bizim için çok önemli"

AA

Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz: "Alınan bir puan bizim için çok önemli"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe karşısında kendileri için hayati önem taşıyan bir puan aldıklarını söyledi.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam konuk ettikleri rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Kendileri açısından final niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayan Ekiz, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz İrfan Buz yönetiminde bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada sonuna kadar mücadele etti. Alınan bir puan bizim için çok çok önemli."

Ekiz, maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladıklarını kaydederek, "Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladık. Ama olmadı. Fenerbahçe maçında alınan bir puan ligde kalma umutlarımızı artırdı." dedi.

Ekiz, Fenerbahçe maçında takımlarına gereken desteği sağlayan taraftarlara da teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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