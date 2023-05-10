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Giresun'da Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak

AA

Giresun'da Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 7-18 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde açılış onayı alan Çotanak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Çocuk Kabul, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nin 7-18 yaş aralığındaki erkek çocuklara hizmet verecek.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin'in desteği ile hizmete girecek Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, 50 kapasite ile bakım ve koruma altındaki çocuklar için sıcak bir yuva olma imkanı sağlayacak.

Aksu Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare kapalı, 300 metrekare bahçe alanı ile çocuklara geniş, ferah bir ev ortamı sunacak binada, çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi adına bakım hizmeti faaliyetlerinin yanı sıra aktivite ve görüşme odaları da bulunacak.

Koruma altında bulunan erkek çocukların yaş ve gelişim seviyelerine göre de ihtisaslaştırılmış ev tipi bakım kuruluşundan yararlanması sağlanacak.

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