Espiye'de "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla Müftülük tarafından etkinlik düzenlendi.

Kaymakamı Taner Tengir, Gülburnu köyü Kıran Camisi avlusunda yapılan etkinlikte, engellilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Espiye'de engelliler derneğinin kurulacağını belirten Tengir, engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ve kendilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Tengir, engellilerin camilere gelerek ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını da sözlerine ekledi.

Etkinlikte engellilere çeşitli hediyeler verildi. Programa Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye Müftüsü Osman Gülbe ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.







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