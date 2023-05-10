Giresunspor'da oyunculara 5 günlük izin verildi

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 36. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyunculara 5 günlük izin verildiği belirtildi.

Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.



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