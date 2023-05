MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin, cumhurun eseri, şehitlerin ve milli mücadele kahramanlarının emaneti olduğunu belirterek, "Bu eser, bu emanet can pahasına korunacaktır. Bunun için de 2023'ü cumhurun demokrasi zaferiyle taçlandırmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamak milli bir görev olarak karşımızdadır." dedi.

Bahçeli, partisince Giresun'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, milli mücadele kahramanı merhum Topal Osman Ağa'nın torunlarıyla bir ve beraber olmaktan, aynı heyecanı paylaşmaktan bahtiyar olduğunu söyledi.

Tarihi kader anı için sayılı günler kaldığını anımsatan Bahçeli, 4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, vatandaşın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz etti.

Bahçeli, asırlar önce demir dağları eritip hürriyet meşalesini yakan Türk milletinin, milli mücadelenin her safhasında demir gibi etrafını saran düşman kuşatmasını inancının gücüyle yardığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"1918'den, 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, maruz kalınan her dayatma, katlanılan her çile, sığırtmacından paşasına, esnafından eşrafına, köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesi aynı kader, aynı karar, aynı kahramanlık etrafında yekvücut hale getirmişti. Milli birlik ve dayanışma şuurunun direnç ve dinamizmi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taşları döşenmişti. Aşılan her engel, zaferle çıkılan her muharebe cumhuriyetin biraz daha yaklaşmasını teşvik etmişti. Sönmeyen gaz lambaları, susmayan kağnı gıcırtıları, durmayan telgraf telleri, dinmeyen silah sesleri, eksilmeyen istiklal özlemleri, teklemeyen mücadele süreçleri, tökezlenmeyen feragat timsalleri, düşmeyen fedakarlık abideleri adım adım 1923'e yani Cumhuriyete ulaşılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan, aydınlattıkça ayaklanan, ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne ulaştık. Allah nasip etti bu şerefe milletçe nail olduk."

Cumhuriyetin, cumhurun eseri, şehitlerin ve milli mücadele kahramanlarının emaneti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu eser, bu emanet can pahasına korunacaktır. Bunun için de 2023'ü cumhurun demokrasi zaferiyle taçlandırmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamak milli bir görev olarak karşımızdadır. Böylesi bir fedakarlığı dün Topal Osman Ağa yapmıştı, şimdi de sizler başarmalısınız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazır mısınız? Tıpkı ecdadımız gibi, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacak mısınız? Giresun'un dik duruşunu, milli duyuşunu, haysiyet ve hürriyet haklarını demokratik tercihinizle savunacak mısınız? Bunu yapıyorken Milliyetçi Hareket Partisinin Giresun milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyip, 'Durmak yok, yola devam' diyecek misiniz?" sorularına, "Evet" yanıtı veren vatandaşlara, "Allah razı olsun sizlerden." dedi.

Giresun'a bakınca kahramanlıkla bezenmiş milli mücadele yıllarının hatıralarını gördüğünü dile getiren Bahçeli, Haziran 2022'de merhum şehit Topal Osman Ağa'nın itibarının iadesi amacıyla bizzat hazırlatıp, imzaladığı kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsattı.

Bahçeli, Topal Osman Ağa'nın kabrinin, hayatını vakfettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Giresun Kalesi'nde bulunan anıt mezara nakledildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu teklifimizin, 28. dönem TBMM'de kanunlaşması, milli mücadele kahramanımıza ve Giresun'a vefa borcumuzun ödemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Huzurunuzda bunun sözünü veriyorum. Biz Sorosçu Osman Kavala'yı değil, Topal Osman Ağa'yı biliriz, rahmetle ve şükranla yad ederiz. Biz adaleti bir casus, bir terörist için değil, bir kahraman için talep ederiz. Bu hakkın teslimi amacıyla, geciken bir adaletin tesisi arzusuyla üzerimize ne düşüyorsa yaparız ve mutlaka da yapacağız."

- "Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir"

Giresun'un zilletle işi olmayacağını dile getiren Bahçeli, "Giresun'un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine bakınız, Türkiye'ye hayrı dokunacak, milletimize hizmet edecek tek bir isim, çevre ve siyasi zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün, KHK'lıların, bölücülerin, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva atıdır. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz." diye konuştu.

Bahçeli, 6 Mayıs 2023'te Yalova'da, "Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar." dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'i geri almaktan bahsedenler, PKK'lılardır. Afrin'i geri almaktan bahsedenler, HDP ve Yeşil Sol Partideki hainlerdir. Yalova'da yaptığım açıklamaya cevap, İYİ Parti Başkanı'ndan geldi. Ben PKK'lı teröristlere taşı attım, ses İYİ Parti Başkanı'ndan çıktı. Aynen dediği de şudur, 'Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız.' Manisa'da söylediği aynen şöyledir, 'Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki 'Bunların vücutlarına birer mermi.' Buradan Afrin'i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. 'Afrin'i alacağız' diyenlerin sonu hüsrandır. PKK'ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp bölücülere destek çıkan, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti Başkanı'nı milletimize ve Giresun'a havale ediyorum."

Seçimlerde en iyi kararı vatandaşın vereceğini belirten Bahçeli, "Milletin sözünün üstüne söz koyulamaz. Milletin üstünde bir güç olamaz. Şu günlerde, küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları, sosyal medya cellatlarının yoğunlaşan bel altı vuruşları, montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir. Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız." diyerek, şunları kaydetti:

"Karanlık kampanyalara sabırla direneceğiz. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için kuyruğa giren ajan provokatörlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Zaman, sağduyu zamanıdır. Zaman, soğukkanlı olma zamanıdır. Demokrasi katillerine ortam açamayız. Dış bağlantılı provokasyonlara, bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız. Kaos ve kargaşa iklimi yaratmak için kollarını sıvayan ahlaksızlara geçit vermemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'mizin yanındayız, milletimizin gönlündeyiz. Şimdiden, 14 Mayıs'ta cumhurun zafere ulaşacağını görenler kudurdu. PKK'lı Bese Hozat, 'Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar' diyerek, milletimizi ve ülkemizi şerefsizce tehdit etmişti. Bunlar ateş olsa cürmü kadar yer yakacaklarını ya bilmiyorlar ya da biliyorlar ve yanmak için sabırsızlanıyorlar."

- "İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacak"

Erzurum'da kaos provası yapanların belli olduğunu ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstanbul'u yüz üstü bırakıp provokasyon peşinde koşan malum belediye başkanı da tahriklerine hız vermiştir. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimi suçlayamaz. Hiç kimse devletimizi zaaf içinde gösteremez. Provokatörler kendi kazdıkları çukura kendileri düşmüştür. Herkes bilmelidir ki kavgada hayır yoktur, kutuplaşmanın sonu yoktur. Türkiye'yi karanlığa çekmeye, huzur ve istikrarımızı zedelemeye de hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir."

Bahçeli, "Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat, hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız." diyerek, "Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak, hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz." dedi.

Vatandaşlara, "Bizimle yeni bir mücadeleye, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte ulaşmaya var mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa gidecek misiniz? Sandıklardan cumhurun kesin zaferini ilan edecek misiniz? Kavga ve kriz çıkarmak için tetikte bekleyen casuslara, FETÖ'cü adilere, bölücü katillere Giresun'un tavrını ve kararını gösterecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisine oy verecek misiniz? Cumhurun ittifakını destekleyecek misiniz? Sandığa gittiğinizde, 'Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan' diyecek misiniz?" sorularını yönelten Bahçeli, "Evet" yanıtı üzerine Giresunlulara teşekkür etti.

Bahçeli, birlikte çok daha güçlü olduklarını vurgulayarak, "14 Mayıs 2023 Pazar günü fitneciler kaybedecek, kötüler kaybedecek, şeytani planlar kaybedecek, tasarlanmış demokratlar kaybedecek, sipariş anketler kaybedecek, ahlaksızlar kaybedecek, teröristler kaybedecek, ekonomik tetikçiler kaybedecek, küresel komplolar kaybedecek, karanlık senaristler kaybedecek. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcı adayları, zillet partilerinin tamamı Allah'ın izniyle kaybedecek. Buna karşılık Türkiye kazanacak. 85 milyon Türk vatandaşı kazanacak. İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacak." diye konuştu.

"Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız? Bir miyiz, beraber miyiz? Hep Birlikte Türkiye miyiz?" diyen Bahçeli, merhum Mithat Cemal Kuntay'ın, "Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır. Susmak ne demekmiş, yere haykır göğe haykır." sözlerini de hatırlatarak, "Haykırıyoruz, haykırıyorsunuz, Türkiye'nin, Türk vatanının ve Giresun'un sahipsiz olmadığını dosta da düşmana da gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, bizim de Giresun'umuz vardır"

Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye'den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek, adayı Rumlara teslim etmek demektir. CHP yönetimi, küresel güçlerin kuklasıdır. Bu zillet CHP'ye oy veren kardeşlerime reva görülemez. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter mesajından yayınladığı, 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' başlıklı videosunda yine çuvalladı ve rezil oldu. En büyük projesi diye tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağını iddia etti. Halbuki Türkiye'den kalkan trenin Çin'e ilk seferini yapalı tam iki yıl oldu. Çin'den Londra'ya giden kesintisiz hattın açılmasını bilmeyen ve duymayan bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir. Asya-Avrupa dış ticaret ağlarındaki merkezi konumumuzu güçlendirmek için açılan Orta Koridor kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2017 yılında, Marmaray da 2013 yılında hizmete girmişti. Tıpkı Marmaray'da, tıpkı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu gibi, Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Doğu-Batı bağlantısını kurulmasını sağlayan dev projelere kulp takmıştı. Üstelik partimizin dış politikada alanında vizyon çalışması olan Türk Kuşağı Projesi'nden de intihal yaptığı, onu da yanlış yaptığı anlaşılmaktadır."

"Kılıçdaroğlu'nun liyakati yoktur." ifadesini kullanan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldıracak planı ve hazırlığı yoktur. Kümes inşasını bile beceremeyecek bu şahıs, yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaat ediyor. Bir ara da herkese traktör dağıtıyorlardı, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. 'Altın dağıtacağız' diyordu, iyice su kaynattılar mı? Evet, kaynattılar. Bunlar bugün söyler, yarın unutur, sabah yemin eder, akşama çiğner. Hamdolsun mandacılar, muhterisler, maceraperestler, milliyetsizler her zaman hayal kırıklığına uğramışlardır. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne bin bir vaatle giren teslimiyetçi ilkeller her defasında duvara toslamışlardır. Tarih gene tekerrür edecek, 14 Mayıs'ta bunların alayı uçurumun dibine boylayacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin müthiş ve müessir vasfından, Cumhur İttifakı'nın ahlaki ve siyasi vakarından irkilip hitamında iliklerine kadar korku duyan, bu suretle misilleme yapan iç ve dış mihrakların hesap hatası yaptıklarına 14 Mayıs'ta şahit olunacaktır." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Türkiye önüne dikilmiş bariyerleri yıkmaya başlamıştır. Kaldı ki zillet ittifakının, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının telaş ve tedirginlikleri boşuna değildir. Siyasi, ekonomik ve diplomatik ablukalar birbirini kovalarken, Kızılelma ruhu şahlanmış, Türk birliği ülküsü canlanmış, küresel ve bölgesel konulara müdahil bir Türkiye kudreti hayalden gerçeğe dönüşmüştür. Yönetim sistemindeki reform, iç ve dış işgal cephesini ürkütmekle kalmamış, doğrudan ve doğal olarak yeni arayışlara itmiştir. Bu çerçevede CHP, emperyalizmin gedikli lejyonudur. İYİ Parti gizli teminçisi, HDP girift tetikçisi, diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlardır. Türk milletinden ahlaken ve manen kopmuşlardır. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, bizim de Giresun'umuz vardır."

- "Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz"

Şimdi sıranın millette olduğunun altını çizen Bahçeli, "Giresunlu kardeşlerim sıra, söz, yetki alayınızda. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı sözüm ona devirmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tasfiye etmek maksadıyla zillet ittifakının paydaşları atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır. Artık her şey ortadadır, kimin kiminle yürüdüğü, kimin kimlerle el birliği yaptığı, dibine kadar bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki muhalefet gibi, ülkesine ve milli haysiyete cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsızlık duyanlar olduğunu vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'yla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden ABD rahatsızdır, Avrupa Birliği rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizmin kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, küresel medya rahatsızdır, şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, 'AK Parti ile MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler' dedi mi, demedi mi? Elbette dedi. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü kurutacağız." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli, "PKK, zillet ittifakına destek veriyor mu? Hem de açık şekilde arkasında duruyor, terör baronları gizlemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı arkasına paylaşıyor." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile MHP'nin zaafını kolluyorlar mı? Evet kolluyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne saldırıyorlar mı? Evet, bunu da yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Makus sondan hiçbirisi kurtulamayacaktır. Şimdi sizlere soruyorum, 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde, vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Bu evetlerin gücü ve güveniyle 'aziz milletim sıra sende' diyorum. Bu evetlerin huzur ve bahtiyarlığıyla Giresunlu kardeşlerim sıra hepinizde çağrısını yapıyorum. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız, bundan emin olunuz. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bu sözümüzü unutmayınız."

Ekonomik kalkınmanın ve sanayinin, Cumhuriyet kenti Giresun'un, üretimin, yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanında olduklarına işaret eden Bahçeli, "Enerjide dışa bağımlığa son vermek için çırpınan, Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz, tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz, 'Ya istiklal ya ölüm' seslenişinin tarafıyız. Biz, 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen fedakarlığın tarafıyız." dedi.

Devlet Bahçeli, "Önce ülkem ve milletim" diyen herkese çağrıda bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çağrımız, 'Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim' diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. Son defa soruyorum sizlere, 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisine oy verecek misiniz? Bu evetlerin içtenliğine inanıyorum. 14 Mayıs'ta kazanan Türk milleti ve Türkiye olacaktır. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım' yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyen herkes özbeöz kardeşimizdir."

Vatandaşlardan, 14 Mayıs seçimlerinde Giresun milletvekili adaylarına ve Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan'a çok güçlü destek beklediklerini belirten Bahçeli, "14 Mayıs akşamında sonuçlar belli olduğunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Hans'a, Sam'a, Jonny'lere kurban edemeyiz. Anadolu'nun çocuğunu, Karadeniz'in uşağını kurban edemeyiz. Onun için 'Recep, Recep, Recep' diyeceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.