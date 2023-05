Giresun Belediyesinde oluşturulan Gençlik Açık Ofisi törenle hizmete girdi

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi tarafından oluşturulan "Gençlik Açık Ofisi" hizmete girdi.

Debboy mevkisinde belediyenin ek hizmet binasında oluşturulan ve 1 milyon liraya mal olan ofiste, gençler ihtiyaç duyacağı bilgi ve teknoloji erişimlerine kolaylıkla ulaşacak.

Açılışta konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gençleri günümüz teknolojisiyle ile buluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Gençlerimizin her biri ortaya koydukları fikirler ve projelerle tüm insanlık için birer umuttur. Bizler gençlerimizin her daim yanındayız, olmaya da devam ediyoruz. Kapımız, gönlümüz her zaman gençlerimize açık. Hayata geçireceğimiz bu ofisin sahibi gençlerimiz olacaktır. Gençlerimize son teknolojik imkanları sunacağımız projemize destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından ofisin açılışı yapıldı.





