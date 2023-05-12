Espiye'de Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni yapıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" gerçekleştirildi.



İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Mescid-i Aksa Camisi'ndeki törende, bir çocuğun erken yaşlarda Kur'an ile tanışmasının, yaratıcısını ve peygamberini bilmesinin ileriki hayatında iyi bir insan olması açısından önemli olduğunu belirterek, "İnşallah muvaffak olur ve daha nice yavrumuzu Kur'an iklimiyle buluştururuz. Çocuklarımızı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "4-6 yaş kurslarımıza büyük önem veriyor, yavrularımızın İslam'ın aydınlık ilkeleri, milli ve manevi değerlerle yetiştirilmelerine gayret ediyoruz." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Çınar ile veliler katıldı.



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