Espiye'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılacak.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin desteği ile çalışmaları sürdürülen Sosyal Hizmet Merkezi, belediye ek hizmet binasının 3'üncü katında yer alacak.

Espiye ve Yağlıdere'deki 52 bin 789 nüfusa hizmet verecek Sosyal Hizmet Merkezi'nde, vatandaşlar evde bakım yardımı, sosyal-ekonomik destek yardımı, danışmanlık ve eğitim hizmetleri, çocuklara, gençlere, kadınlara, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler gibi birçok alanda sosyal hizmet çalışmalarına erişebilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.