AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi

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GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayarak 28 Mayıs'ı bayram edeceğine inandığını söyledi.



Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı seçimlerinin gayri resmi sonuçlarının belli olmasıyla güzel şehrimiz Giresun yine Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun bir destek vermiş, il genelinde yüzde 61 oy oranıyla büyük bir başarı örneği sergilemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın fedakarlığını gören ve takdir eden milletimiz her zaman olduğu gibi, yine desteklerini esirgememiştir. Asil milletimiz gururumuz olan projelerin akamete uğratılmasına, gençlerimizin geleceğinin çalınmasına, yeşeren umutların budanmasına izin vermeyecek, batının ve içimizdeki uzantılarının devletimizi diri diri toprağa gömme heveslerine rıza göstermeyecektir. Milletimiz demokrasi şölenine dönüştürdüğü seçimlerle iradesini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak, 28 Mayıs'ı bayram edecektir."



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