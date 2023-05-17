Giresunspor'da teknik direktör Buz, ligde kalma durumlarını değerlendirdi:

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ligde kalma hesaplarıyla ilgili "Futbol hesap işi değil, son haftaya kadar her şey olabiliyor, farklı hesaplar ortaya çıkabiliyor." dedi.

Buz, Giresunspor Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçında önemli bir puan aldıklarını anımsattı.

Ligin 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile karşılaşacakları maça odaklandıklarını aktaran Buz, takımı en iyi şekilde bu maça hazırlamak istediklerini kaydetti.

Buz, bir gazetecinin ligde kalma hesaplarıyla ilgili sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Matematiği iyi biliyorum, bu konuda şunu söylemek istiyorum futbol hesap işi değil, son haftaya kadar her şey olabiliyor, farklı hesaplar ortaya çıkabiliyor. O eylemin içinde neler yapabilirsiniz ona bakmanız gerekiyor. Tamamen Trabzonspor müsabakasına, yapabileceklerinize odaklanmanız gerekiyor. Bunları oyuncularıma da söylüyorum, çok iyi hazırlanıp galip gelmek istiyoruz, bizim hesaplar tamamen bunların üzerinde."

Sakatlığı bulunan Savicevic ve Perez'in durumlarıyla ilgili de bilgi veren Buz, "Savicevic'in kaburgasıyla ilgili kırığı vardı, idmanlara başladı, bizim açımızdan çok çok önemli bir oyuncu. Perez de önemli bir oyuncumuz, İngiltere'de tedavisini görüyor, ayın 20'sinde bize katılacak. Umarım kısa zaman içerisinde en kötü yedek kulübesinde olur ve oynama şansını bulabilecektir." ifadelerini kullandı.





- “Son 3 maçı kazanırsak kesinlikle ligde kalacağız”

Takımın oyuncularından Sergio Junior ise teknik direktör Buz'un takıma pozitif etki yaptığını dile getirdi.

Takımın ihtiyacı olan kan değişikliğinin gerçekleştiğini vurgulayan Junior, “Hoca elinden geldiğini yapmaya çalışıyor, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz, bu son 3 maçı kazanırsak kesinlikle ligde kalacağız, buna hepimiz inanıyoruz." diye konuştu.

Junior, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

“Transferle alakalı hiçbir şey düşünmedim, şu anda sadece ligin bitmesini bekliyorum, ligin bitmesine odaklanmış durumdayım. Eğer biz burada takımı ligde tutabilirsek ki isteğimiz bu doğrultuda o zaman Başkanımızla oturup konuşuruz. Şu anda tek düşüncemiz takımı ligde tutmak."













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