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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, taraftarından destek bekliyor

AA

Giresunspor, taraftarından destek bekliyor

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, ligde kalan son 3 maçı da kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, her zaman taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Yeni teknik direktör İrfan Buz'un kısa bir sürede yaptığı dokunuşlarla Fenerbahçe'den bir puan almayı başardığına hatırlatan Ekiz, "Umutlarımızı tazelemişti. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanmayı arzu ediyoruz. İnşallah sahadan da istediğimiz bir sonuçla ayrılacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Her maça aynı istek ve arzuyla çıktıklarının altını çizen Ekiz, "Giresunspor mücadeleci bir takım. Tabii ki eksiklerimiz de var. Tek hedefimiz var o da son üç haftayı 3'te 3 yaparak kapatmak. Bunun için çabalayacağız, bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekiz, takımdaki moral ve motivasyonun da yerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda. Hocamız sistemini oturtmaya çalışıyor. Bunun için de zamana ihtiyacı vardı ve o zaman da şu an var. Her şey lehimize iken bu avantajı fırsata dönüştürmek istiyoruz. Tek istediğimiz var, bize destek verilsin, takımımız, şehrimizin arkasında olduğunu görsün ve inansın. Her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu destek olmazsa olmazımızdır. Giresunspor bu şehrin tek markasıysa bu markaya hep birlikte sahip çıkalım."


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