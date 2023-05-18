Espiye'de cezaevinde "Aile içi İletişim ve Kadına Şiddet" konulu konferans düzenledi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Müftülük, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "Aile içi İletişim ve Kadına Şiddet" konulu konferans düzenledi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, konferansta yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aile içi iletişime önem verdiklerini söyledi.

Ailede mutluluğun önemine vurgu yapan Gülbe, şunları kaydetti:



"Bunun içinde eşler arasında gönül, değer, teşekkür, özür ve sükut dili olması gerekir. Aile ilişkileri konusunda önderimiz Hz. Muhammed'dir. Aile çok yönlü, geniş bir kurumdur. Evliliğin zorlaştığı, evlilik yaşının ötelendiği ve ilk yıllarda boşanmaların arttığı bir toplumda yaşıyoruz. Gençlerin yuva kurmasında İslami bilgilere ihtiyaçları vardır."







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