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Giresunspor'da çapraz bağı yırtılan Arda Kılıç, ameliyat edildi

AA

Giresunspor'da çapraz bağı yırtılan Arda Kılıç, ameliyat edildi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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