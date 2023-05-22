Espiye'de köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülük konferans salonunda yapılan toplantıda, birlik encümen üyelikleri seçimleri de yapıldı.

Birlik üyeliklerine, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Abdioğlu ve Mürsel Önal ile Direkbükü Köyü Muhtarı Şakir Kır ve Sakarya Köyü Muhtarı Nurullah Turan seçildi.

Kaymakam Tengir, burada yaptığı konuşmada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek,"Yeni göreve seçilen arkadaşlar ile köylerimize el birliği ile hizmet yapmaya gayret göstereceğiz. Secimin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



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