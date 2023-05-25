Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül'den tiroid cerrahisi açıklaması:

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül, tiroid cerrahisi düşünen tüm hastaların, ameliyat öncesi ayrıntılı ve kapsamlı tıbbi öykü ve kardiyopulmoner incelemeyi de içeren detaylı fizik muayene ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şengül, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tiroid bezinin kelebek şeklinde bir iç salgı bezi olduğunu aktardı.

Tiroid bezinin normalde boynun alt ön kısmında bulunduğunu ifade eden Şengül, tiroidin görevinin, sonrasında her dokuya taşınmak üzere kana salgılanan tiroid hormonlarını üretmek, sentezlemek ve sekrete etmek olduğunu vurguladı.

Şengül, tiroid hormonunun, organizmanın enerjiyi kullanmasına yardımcı olduğunu, beyin, kalp, kaslar ve diğer birçok yaşamsal organın olması gerektiği gibi çalışmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Hastaların tiroid cerrahisi için sevk edilmesinin nedenlerine de değinen Şengül, tiroid kanser tanısı veya olasılığı kuşkusu için cerrahi yaklaşımların yanı sıra cerrahi olmayan tedavi seçenekleri de uygulanabildiğini, bunun için bu alanda deneyimli doktorlara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Şengül, diğer tedavi yöntemlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Tiroid cerrahisi düşünen tüm hastalar, ameliyat öncesi ayrıntılı ve kapsamlı bir tıbbi öykü ve kardiyopulmoner incelemeyi de içeren detaylı fizik muayene ile değerlendirilmelidir. Ayrıca, sesinde herhangi bir değişiklik olan veya daha önce boyun cerrahisi geçirmiş olan tüm hastaların, preoperatif olarak vokal kord fonksiyonlarının VLE ile değerlendirilmesi mutlaka gerekmektedir."



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