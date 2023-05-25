Görele'de sokakta bulunan altın bileklik sahibine teslim edildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde sokakta bulunan altın bileklik sahibine teslim edildi.

İlçenin Kumyalı Mahallesi'nde yürüyen Zafer Alaca, yerde bulduğu altın bilekliği Görele Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bilekliğin sahibinin Zeynep Aycı olduğunu belirledi.



Aycı'yı İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet eden ekipler, bilekliği teslim etti.



İnsanlık görevini yaptığını belirten Zafer Alaca, "Herkesi de bu gibi konularda duyarlılığa davet ediyorum. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de bu konunun takipçisi olarak altın bilekliğin sahibini buldu. Kendilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Aycı ise bilekliğini bulan Alaca'ya ve ekiplere teşekkür etti.



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