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Espiye'de salep hasadına başlandı

AA

Espiye'de salep hasadına başlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde salep hasadına başlandı.

Espiye Salep Yetiştiriciliği ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Derneği Başkanı Emrah Palancı, AA muhabirine, ilçede 8 çiftçiyle salep üretimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Palancı, 2 dönümde hasada başladıklarını, 250 kilogram kuru salep rekoltesi beklentilerinin olduğunu aktardı.

Hedeflerinin salep üretimini Espiye'de geliştirmek olduğunu vurgulayan Palancı, "Salep bitkisi gerek katma değeri yüksek, gerekse de kış mevsiminde yetişen bir ürün olması nedeniyle son yıllarda ilgi görüyor. Kış mevsiminde toprağımızın boş kalmaması ve katma değerli bir ürün üretilmesine olanak sağlaması açısından da önemli buluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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