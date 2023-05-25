Espiye'de salep hasadına başlandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde salep hasadına başlandı.



Espiye Salep Yetiştiriciliği ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Derneği Başkanı Emrah Palancı, AA muhabirine, ilçede 8 çiftçiyle salep üretimi için bir araya geldiklerini söyledi.



Palancı, 2 dönümde hasada başladıklarını, 250 kilogram kuru salep rekoltesi beklentilerinin olduğunu aktardı.



Hedeflerinin salep üretimini Espiye'de geliştirmek olduğunu vurgulayan Palancı, "Salep bitkisi gerek katma değeri yüksek, gerekse de kış mevsiminde yetişen bir ürün olması nedeniyle son yıllarda ilgi görüyor. Kış mevsiminde toprağımızın boş kalmaması ve katma değerli bir ürün üretilmesine olanak sağlaması açısından da önemli buluyoruz." dedi.



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