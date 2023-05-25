Giresun'da 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçenin Demirci Mahallesi'nde, 23 Mayıs'ta, C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki E.K, Tirebolu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan C.Y'nin, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisine devam ediliyor.

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