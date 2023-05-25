Giresun'da yöresel yemekler tanıtıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Zeytinlik Mahallesi'nde etkinlik organize edildi.

Zeliha Öksüz, 120 kişinin mücadele ettiği "pancar çorbası" yarışmasında birinciliği elde etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı yöresel mutfağın, misafirler için alternatif bir turizm çeşitliliği sağlayacağını belirtti.



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