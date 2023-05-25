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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulancak Belediyesi'ne "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası

AA

Bulancak Belediyesi'ne "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası

GİRESUN (AA) - Giresun'da Bulancak Belediyesi'ne, "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası verildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, belediye binasında düzenlenen törende, Bulancak Belediye Başkanı Başkan Recep Yakar'a "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikasını takdim etti.

Fiziksel hareketsizliğin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Bulut, bu nedenle yaşamın her alanında hareketsizlikle mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Bulut, toplumda fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının çok sektörlü bir yaklaşım gerektirdiğini ifade ederek, "Bir yandan toplumun bilgi düzeyini ve farkındalığını arttırırken, bir yandan da bireylerin düzenli fiziksel aktivite kazanmasını sağlayacak ortamı oluşturmak gerekmektedir." dedi.

Başkan Yakar ise böyle bir projede ilk sertifikaya layık görülmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, Bulut ve proje ekibine teşekkür etti.

Proje kapsamında ilçede bisiklet yolları, yaya yollarının ışıklandırılması, kaldırımların genişletilmesi, yeşil alan ve çocuk parklarının artırılması ve bu alanlarda erişkinlerin de fiziksel aktivite yapmalarına yönelik düzenlemeye gidildi.

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