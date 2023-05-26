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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da çilek üretimi fındıktan sonra gelir kaynağı haline geldi

AA

Giresun'da çilek üretimi fındıktan sonra gelir kaynağı haline geldi

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da son yıllarda yaygınlaşan çilek üretimi, fındığın ardından yöre çiftçisi için gelir kaynağı oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017'de çilek üretiminin yaygınlaştırılması için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da finanse edilen proje hayata geçirildi.

Devlet desteğiyle il genelinde 6 yılda 19 dekar bahçe ve sera oluşturuldu. Kentte bu yıl 60 tonun üzerinde çilek rekoltesi bekleniyor.

Espiye ilçesine bağlı Çam Mahallesi'nde çilek yetiştiren İbrahim Çönt, AA muhabirine, meyvenin üretimine hobi olarak başladığını söyledi.

Zaman içinde ürüne talebin arttığını belirten Çönt, "4 yıl önce küçük bir sera kurdum ve hobi olarak üretime başladım. Antalya'ya gittim ve orada bu ürünün yetiştiriciliğine yönelik kurs aldım. Zamanla da hem kendimi hem üretimimi geliştirdim." dedi.

Çönt, yaklaşık bir dönümlük serada topraksız çilek ürettiğini ve bu alanı büyütmeyi planladığını dile getirerek, "Bu yılki rekolte hedefim 3 tonun üzerine çıkmak. Fındıktan sağladığım kazancın 3 katını çilekten elde edebiliyorum. Pazar sorunum yok. Espiye ve Giresun'da pazara sunabiliyorum." diye konuştu.

Aynı mahallede üretim yapan Bünyamin Beşirli de kendisi için üretime başladığını, zamanla da bu hobisinin yetiştiriciliğe dönüştüğünü ifade etti.

Yaklaşık 400 metrekare alanda topraksız çilek serası kurduğunu söyleyen Beşirli, bu yıl 1,5-2 ton civarında ürün almayı beklediğini, meyveyi Espiye ve çevre ilçelere sattığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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