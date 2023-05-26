Espiye'de Hatay'daki kardeş okul yararına kermes düzenlendi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, Hatay'daki kardeş okul yararına kermes organize edildi.



Espiye'de 75.Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi için Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kermeste, velilerin hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.



İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Samiye Yıldırım ise kermesin gelirlerini kardeş okula göndereceklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.