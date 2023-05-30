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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 68 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 68 Murat Cem Akpınar), Mejia (Dk. 46 Savicevic), Görkem Sağlam (Dk. 81 Doğan Can Davas), Sergio (Dk. 46 Kuwas), Borjia Sainz, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 61 Mehmet Taha Tepe), Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Bakasetas, Siopis, Visca (Dk. 90+6 Markovic), Trezeguet, Bardhi (Dk 83 Hamsik), Umut Bozok (Dk. 83 Arif Boşluk)

Goller: Dk. 30 ve Dk. 59 Umut Bozok, Dk. 34 Bardhi, Dk. 72 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 74 Faruk Can Genç, Dk. 80 Bajic (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 39 Bakasetas, Dk. 48 Hüseyin Türkmen, Dk. 90+8 Markovic (Trabzonspor), Dk. 90 Savicevic (Bitexen Giresunspor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

59. dakikada sağ kanattan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında Eren Elmalı top kale önüne çevirdi. Umut Bozok dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

68. dakikada Visca'nın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yandan auta gitti.

70. dakikada Bakesetas'ın defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, Kadir Seven'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

72. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan şutunda top filelere gitti: 0-4

74. dakikada Kuwas'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Faruk Can Genç dokunarak topu filelere gönderdi: 1-4

80. dakikada Faruk Can Genç'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Bajic'in uygun pozisyonda kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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