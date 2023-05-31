Giresunspor'da Sergio kadro dışı bırakıldı

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunsor'da orta saha oyuncusu Sergio kadro dışı bırakıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luz Junior, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.





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