Elektrikli otomobil prototipi üreten lise öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'da lise öğrencileri, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan esinlenerek hazırladıkları elektrikli otomobil prototipi ile TEKNOFEST 2024'de Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmayı hedefliyor.

Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşık iki ay önce öğretmenleri gözetiminde elektrikli otomobil üretmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda, saatte 50 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobilin prototipi tamamlandı.

Okul müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine, dünyada son yıllarda elektrikli araçların ön plana çıktığını, bu kapsamda Türkiye'nin de yerli otomobili Togg'u piyasaya sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları düzenlendiğine işaret ederek, öğrencilerinin yarışlara katılmak amacıyla elektrikli otomobil projesi geliştirdiklerini belirtti.

Hızla gelişen elektrikli otomobil teknolojisine öğrencilerin yabancı kalmamasını amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Yaklaşık bir ay önce başladığımız çalışmaları sonucunda beklentilerimizin de üzerinde bir otomobil örneği ortaya çıktı." dedi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Pil soğutma teknolojisi kullandığımız otomobil, 3 kilovat motor gücüne sahip. Aracımızın 4 tekerleği de bağımsız amortisörlü ve tam otomatik. Hafif olması için alüminyum şase kullandık, mevcut yeni teknoloji otomobillerde olduğu gibi. Daha az enerji ile daha fazla yol almayı hedefliyoruz. Otomobilimiz şu anda 50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Otomobil 150 bin liraya mal oldu. Şu anda aracımız yürür halde. İstediğimiz gibi rahatlıkla kullanabiliyoruz."

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